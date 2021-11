„Fohlen, Bilder, Emotionen“ : Neues RP-Buch lässt die wichtigsten Borussia-Momente lebendig werden

Mönchengladbach Unsere Borussia-Reporter erinnern an die bedeutendsten Momente und Protagonisten der Vereinsgeschichte, an große Triumphe und bittere Tränen - mit ikonischen Bildern, prägnanten Texten und einem verblüffenden 3D-Druck-Effekt.

Seit Borussia Mönchengladbach sich im deutschen Fußball einen Namen gemacht hat, begleitet die Rheinische Post die Geschichte des Vereins. Wenn heute wieder von der „Fohlenelf“ die Rede ist oder an den alten „Bökelberg“ erinnert wird, dann sind das Begriffe, die RP-Reporter Wilhelm August Hurtmanns bereits in den 1960er Jahren prägte. Dort setzt auch das Buch an, das ab sofort bestellbar ist: „Fohlen, Bilder, Emotionen“ nimmt die Leserinnen und Leser mit auf eine Zeitreise vom ersten großen Titel im DFB-Pokal 1960 bis in die Gegenwart.