Plus-Minus-Bilanz : Auf diese Spieler kann Borussia in dieser Saison kaum verzichten

Mönchengladbach Mit wem auf dem Platz hat Borussia die beste Tordifferenz? Was im Eishockey als Plus-Minus-Bilanz bekannt ist, lässt sich leicht abgewandelt auch im Fußball verwenden. Neben zwei besonders wertvollen Spielern dieser Saison hat einer schon im dritten Jahr in Folge Top-Werte.

Bei Borussia ist sie in absoluten Zahlen bei Denis Zakaria (+9) und Manu Koné (+7) am besten, gefolgt von Matthias Ginter und Patrick Herrmann (+6). Sinnvoll ist es allerdings, die Bilanz auf 90 Minuten herunterzurechnen, um herauszufinden, auf wen Trainer Adi Hütter kaum verzichten kann. Dann liegt Laszlo Bénes mit einem sensationellen Plus von 4,3 pro Spiel vorne – der Slowake hat aber erst 63 Minuten gespielt, ein Gegentor kassierte Borussia in der Zeit nicht, schoss gegen Union Berlin eins und gegen Arminia Bielefeld aber zwei. Er fällt also aus der Wertung.