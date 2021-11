Die besten Bilanzen in der Bundesliga : Köln ist als Gladbacher Lieblingsgegner nicht unangefochten

Foto: dpa/Federico Gambarini 16 Bilder Borussias Lieblingsgegner in der Bundesliga

Mönchengladbach Dass der 1. FC Köln ein gern gesehener Gegner für Borussia Mönchengladbach ist, ist eine über Jahrzehnte gewachsene Geschichte. In absoluten Zahlen übertrifft keiner die Bilanz, es gibt jedoch einige Teams, gegen die Gladbach eine bessere Quote hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Borussia Mönchengladbach hat sich in den vergangenen Jahren eine beachtliche Fallhöhe im Derby erarbeitet. Jede der fünf Niederlagen nach 2005 schlug heftig ein, ein Trainer (Jos Luhukay) wurde anschließend entlassen und einer (Lucien Favre) schmiss hin. Die Fohlen sind eben an Siege gegen den 1. FC Köln gewöhnt. In absoluten Zahlen gab es in der Bundesliga gegen keinen Verein mehr Erfolge (51), obwohl der FC seit 1998 neun Spielzeiten in der Zweitklassigkeit verbracht hat. Es folgt Werder Bremen mit 41.

Gemessen an der Erfolgsquote ist Köln allerdings nicht Gladbachs unangefochtener Lieblingsgegner. Klar, da sind all die Vereine, mit denen Borussia nur kurz die Liga geteilt hat. Gegen Tebe Berlin und den SC Paderborn wurden alle vier Spiele gewonnen, gegen die SpVgg Greuther Fürth alle drei und gegen Fortuna Köln alle zwei. Die besten 100-Prozent-Bilanzen hat Gladbach gegen Rot-Weiß Oberhausen mit acht Siegen in acht Duellen und gegen den Wuppertaler SV mit sechs in sechs. Die letzten Aufeinandertreffen im Oberhaus gab es allerdings in den 70ern.

Die Vorliebe für den 1. FC Köln ist dagegen über Jahrzehnte gewachsen und hat mehr Hochphasen als Rückschläge erlebt. Anfang 2004 und im Herbst 2005 gewann der FC zum letzten Mal zwei Derbys nacheinander – auch hier aber unterbrochen von einem Abstecher in die 2. Liga. 1989 und 1990, als der FC zum letzten Mal um den Titel mitspielte und Borussia sich gegen den Abstieg wehren musste, gelangen drei Derbysiege in Folge. Gladbachs Rekord liegt wettbewerbsübergreifend bei sieben in den Jahren 1975 bis 1977. Beendet wurde die Serie von einem 5:2 des FC am Bökelberg, der eine entscheidende Bedeutung für die bislang letzte Kölner Meisterschaft haben sollte.

Foto: dpa/Marius Becker 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Köln aussehen

Von aktuellen Bundesligisten hat Borussia einen aber noch lieber als den rheinischen Rivalen. 22 Siege gab es in 33 Spielen gegen Bielefeld, nur fünf gingen verloren. Auch die Auswärtsquote ist mit neun Siegen aus 16 Spielen noch besser als in Köln, hier bedeuten 25 Gladbacher Siege jedoch mit Abstand die Bestmarke nach absoluten Zahlen. In Kaiserslautern war Borussia 14-mal erfolgreich, in Stuttgart 13-mal und in Frankfurt 12-mal.

In unserer Bilderstrecke sehen Sie die größten Gladbacher Lieblingsgegner – alle Mannschaften mit mindestens sechs Duellen und einer Siegquote von 50 Prozent aufwärts.

(jaso/hgo)