Borussias Personal gegen Köln : Hütter kann im Derby wieder mit Elvedi planen

Mönchengladbach Gegen Fürth hatte es so viele Ausfälle bei Borussia gegeben wie nie zuvor in dieser Saison. Zum Derby gegen Köln entspannt sich die Lage ein wenig: Ein Profi dürfte wieder bereit sein für die Startelf, ein anderer sein Kader-Comeback feiern.

„Ja, genau dahin muss er“, rief Borussias Co-Trainer Armin Reutershahn am Donnerstag Laszlo Bénes zu. Der Linksfuß hatte da bereits einige Eckbälle getreten, in der Mitte lauerten die kopfballstarken Verteidiger Matthias Ginter, Nico Elvedi und Ramy Bensebaini. Bensebaini war am kurzen Pfosten eingelaufen, versenkte die Bénes-Flanke vorbei an Nachwuchstorhüter Jonas Kersken im Tor und heimste gemeinsam mit Bénes das Lob von Reutershahn ein.