Regeln beim Einlass & Co. : Das müssen Stadionbesucher beim Derby zwischen Köln und Gladbach beachten

Regeln beim Einlass & Co.

Service Köln Der 1. FC Köln empfängt am Samstag Borussia Mönchengladbach. Wo wird das Spiel übertragen, wie sieht die Bilanz zwischen beiden Teams aus und welche Regeln müssen im Stadion beachtet werden? Hier gibt es alles Wichtige zum rheinischen Derby.

Wo wird die Partie 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach übertragen? Die Partie, die um 15.30 Uhr angepfiffen wird, wird exklusiv auf Sky gezeigt. Die ersten Bilder im Free-TV gibt es ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau. Auch das ZDF-Sportstudio widmet sich ab 23.30 Uhr dem rheinischen Derby.

Welche Regeln gelten am Samstag im Rheinenergie-Stadion? Der Zutritt ins Rheinenergie-Stadion wird ausschließlich Personen gewährt, die die 2G-Regelung erfüllen, also vollständig geimpft oder genesen sind. Dies muss dem Ordnungspersonal mit einer entsprechenden Bescheinigung (z.B. digitaler Impfpass) gemeinsam mit dem Personalausweis oder Reisepass nachgewiesen werden.

Wie sieht die Bilanz zwischen beiden Teams aus? 92-mal trafen Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln bereits in der Bundesliga aufeinander. Die Bilanz spricht klar für die Gladbacher, die 51 Siege einfahren konnten. Darüber hinaus gab es 16 Unentschieden und 25 Siege für die Kölner. Damit ist der FC einer von Borussias Lieblingsgegnern.

Wie endete das bislang letzte Duell? Am 6. Februar 2021 trafen beide Mannschaften zuletzt aufeinander. Im Borussia-Park erzielte Elvis Rexhbecaj die beiden Tore für den FC, der die Partie mit 2:1 gewann. Auf Seiten Borussias traf Florian Neuhaus zum zwischenzeitlichen 1:1. Ex-Gladbach-Trainer Rose hatte im Vergleich zum DFB-Pokalspiel beim VfB Stuttgart (2:1) drei Tage zuvor sieben Änderungen in der Startelf vorgenommen, was hinterher als einer der Hauptgründe für die Derby-Niederlage genannt wurde.