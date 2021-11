Vollauslastung beim Derby : 5000 Borussia-Fans können mit nach Köln reisen

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Köln hat grünes Licht gegeben: Der 1. FC Köln darf das Derby gegen Borussia vor vollen Rängen bestreiten. Somit müssen auch keine Gladbach-Fans ihre Karten zurückgeben. Auch die Regelungen für die Heimspiele bis Weihnachten stehen fest.

Zuvor hatten exakt 1868 Fans darum zittern müssen, ihre Stehplatzkarten für das Derby behalten zu können – darunter auch Borussen-Anhänger im Gästebereich. Denn eigentlich darf nur noch die Hälfte aller Stehplätze oberhalb der Zahl von 5000 belegt werden. Durch die Vollauslastung ist nun indes klar, dass Adi Hütters Mannschaft am Samstagnachmittag von mindestens 5000 Fans unterstützt werden wird. Möglicherweise liegt die Zahl aber auch noch etwas höher, da unter der Woche noch einige Derby-Karten in den freien Verkauf gegangen sind.

Aufgrund der neuen Gesetzeslage in Nordrhein-Westfalen war lange unklar gewesen, welche Regelung für die Stadion-Auslastung bei Fußballspielen gelten würde. Nach Informationen unserer Redaktion hatte der FC unter der Woche zunächst versucht, eine Reduzierung der Kapazität über die „No-Show-Rate“ zu verhindern. In diesem Fall würde berücksichtigt, dass ein ausverkauftes Stadion nicht mit einem vollen Stadion gleichzusetzen ist, da zahlreiche Fans mit Tickets gar nicht erst zum Spiel erscheinen.

Klar ist, dass seit dieser Woche in Nordrhein-Westfalen die 2G-Regel gilt. Der Zutritt ins Rheinenergie-Stadion wird demnach ausschließlich Personen gewährt, die vollständig geimpft oder genesen sind. Das Ordnungspersonal wird den entsprechenden Nachweis gemeinsam mit dem Personalausweis oder Reisepass nachprüfen. In Köln galt die Regel bereits seit dem Saisonstart, bei Borussia wird sie vorerst für die letzten beiden Heimspiele vor der Winterpause gelten: Am 5. Dezember (17.30 Uhr) empfängt sie den SC Freiburg, am 15. Dezember (18.30 Uhr) ist Eintracht Frankfurt zu Gast.