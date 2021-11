Regionalliga : Borussias U23 trifft bei Fortuna Köln auf einen alten Bekannten

Mönchengladbach Bei Aufstiegskandidat Fortuna Köln, der vom ehemaligen Gladbacher Co-Trainer Alexander Ende trainiert wird, will Borussias U23 ihre Negativserie beenden. Coach Heiko Vogel weiß indes um die Schwere der Aufgabe gegen das Regionalliga-Spitzenteam.

Nach der unglücklichen Niederlage gegen das Spitzenteam des Wuppertaler SV wird es für Borussias U23 am Samstag (14 Uhr) nicht leichter, der Serie von nun schon sechs Niederlagen in Folge ein Ende zu bereiten. Denn die Reise für die Gladbacher Zweitvertretung geht in der Regionalliga West zu Fortuna Köln, und damit zu einem heißen Anwärter auf den Aufstieg in die Dritte Liga. Die Kölner rangieren aktuell auf dem vierten Rang, haben allerdings ein Spiel weniger absolviert als die Teams vor ihnen und wären bei einem Sieg in diesem Spiel punktgleich mit Spitzenreiter Rot-Weiss Essen.