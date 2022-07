2:1 beim 1. FC Bocholt : Wie Fortunas U23 zum Party-Crasher wurde

Torschütze zum 0:1: Justin Seven (rechts). Foto: RP/Benefoto

Bocholt Aufatmen bei der zweiten Mannschaft der Düsseldorfer: Der Fehlstart in die Saison ist zunächst einmal wettgemacht. Die Regionalliga-Fußballer tun sich beim 1. FC Bocholt allerdings lange recht schwer und erzielen den Siegtreffer erst kurz vor Schluss.

Von Christopher Baczyk

Fortunas Regionalliga-Fußballer wurden am Samstag Teil eines historischen Moments. Erstmals seit 25 Jahren fand in der Bocholter Gigaset Arena am traditionsreichen Hünting wieder ein Regionalligaspiel statt. Die „Zwote“ erwies sich jedoch als Party-Crasher und bezwang den 1. FC Bocholt im ersten Auswärtsspiel der Saison mit 2:1.

Fortunas Trainer Nico Michaty, der nach überstandener Corona-Infektion an die Seitenlinie zurückgekehrt war, musste sein Team im Vergleich zur Vorwoche gleich auf fünf Positionen umstellen. Für Benjamin Böckle, Niko Vukancic, Tom Geerkens (alle drei fuhren mit den Profis nach Offenbach), Takashi Uchino (Syndesmoseriss) und Maxim Schröder begannen Mert Göckan, Daniel Ndouop, Soufiane El-Faouzi, Maximilian Adamski und Justin Seven.

Die vielen Veränderungen waren den Düsseldorfern in der ersten Halbzeit dann auch deutlich anzumerken. Immer wieder leisteten sich die U23-Fußballer zu einfache Ballverluste. Die Bocholter waren über weite Strecken des ersten Durchgangs das etwas bessere Team. Nach Ballgewinn spielte der Oberliga-Aufsteiger schnell nach vorn und tauchte immer wieder gefährlich vor dem Tor von Dennis Gorka auf. Die erste nennenswerte Torchance hatte Bocholts Stürmer Marcel Platzek, der in der vergangenen Saison mit 39 Toren in 32 Spielen maßgeblich an dem Aufstieg beteiligt war. Der 32-Jährige zog mit Tempo in den Strafraum, schoss den Ball aber aus spitzem Winkel links neben das Tor.

Es dauerte 19 Minuten, bis auch die Fortuna das erste Mal in der Torschuss-Statistik auftauchte. Nach einer flachen Hereingabe von Mert Göckan scheiterte Marcel Mansfeld aus kurzer Distanz an Bocholts Keeper Sebastian Wickl. In der Folge lieferten sich die Mittelstürmer der beiden Teams ein kleines Fernduell – jedoch ohne Sieger.

Auf der einen Seite spitzelte Platzek den Ball knapp am Tor vorbei. Auf der anderen Seite schob Mansfeld das Spielgerät nach schöner Vorarbeit von Kevin Brechmann freistehend aus elf Metern rechts neben das Tor. So ging es torlos in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang waren die Bocholter zunächst das aktivere Team. Nach etwas mehr als einer Stunde wurde ihnen die mutige Spielweise dann aber zum Verhängnis. Die Düsseldorfer eroberten früh den Ball und liefen plötzlich im Vier-gegen-Zwei auf das Tor der Bocholter zu. Soufiane El-Faouzi legte im richtigen Moment ab für Seven, der aus 13 Metern überlegt zur Führung einschob. In der Folge stürmten die Bocholter weiter an, waren aber nicht zwingend genug. Ein Foulelfmeter brachte die Gastgeber schließlich zurück ins Spiel. Bodzek brachte Platzek im Strafraum zu Fall. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher.

Michaty reagierte und brachte mit Ephraim Kalonji und Luis-Felipe Monteiro zwei frische Kräfte für die Offensive. Nach nur zwei Minuten vergaben die beiden die Riesenmöglichkeit zur erneuten Führung. Kalonji lief alleine auf das Tor zu und entschied sich aber, den Ball nochmal querzulegen. Der etwas überrascht wirkende Monteiro schoss dann rechts am Tor vorbei. Die „Zwote“ erhöhte noch einmal den Druck und belohnte sich spät: Seven köpfte eine Hereingabe am langen Pfosten vor das Tor. Mansfeld stand goldrichtig, hielt den Fuß hin und sorgte für den umjubelten Siegtreffer.