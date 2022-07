Erstes Heimspiel in der Regionalliga : Gladbachs Joker sichert U23 einen Punkt gegen RW Oberhausen

Erstes Heimspiel in der Regionalliga

Mönchengladbach Borussias U23 hat im ersten Heimspiel der neuen Regionalligasaison gegen Rot-Weiß Oberhausen 3:3 gespielt. Trainer Eugen Polanski hatte verletzungsbedingt früh seine Offensive umstellen müssen – sein Joker indes stach.

Borussias U23 hat im zweiten Saisonspiel in der Regionalliga den ersten Punkt geholt. Gegen Rot-Weiß Oberhausen trennte sich die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski im Grenzlandstadion 3:3 (2:3). Es gab indes auch einen Wermutstropfen: Noch in der Anfangsphase musste Borussias Angreifer Cagatay Kader nach einem Zweikampf erst behandelt und kurz darauf für Semir Telalovic ausgewechselt werden.

In der 25. Minute war es ein Standard, der das bis dato überlegene Oberhausen in Führung brachte. Anton Heinz beförderte den Ball von der rechten Strafraumkante in die lange Ecke. Unmittelbar nach dem Gegentreffer begann aber die stärkste Phase der Borussen – entsprechend ließ die Antwort nicht lange auf sich warten: Nach einem Seitenwechsel von Kaan Kurt fand Dillon Hoogewerf den eingewechselten Telalovic, der aus zehn Metern nur den Pfosten traf. Kurz darauf machte es Conor Noß besser und traf aus halbrechter Position flach ins lange Eck (31.).