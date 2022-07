Ihr Gladbach-Wissen ist gefragt : Wie gut kennen Sie sich in Borussias Erstrunden-Historie im DFB-Pokal aus?

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Oberachern aussehen

Mönchengladbach Vor dem Start der Gladbacher in die neue Pokalsaison haben wir 14 Fragen zu vergangenen Erstrundenspielen der Gladbacher im DFB-Pokal in einem Quiz zusammengestellt. Testen Sie Ihr Wissen als Einstimmung auf die Partie gegen den SV Oberachern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neun Jahre ist es mittlerweile her, dass Borussia letztmals in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals scheiterte. Im August 2013 gab es eine 4:5-Niederlage nach Elfmeterschießen beim Drittligisten Darmstadt 98 – es ist das einzige Erstrunden-Aus der Gladbacher innerhalb der vergangenen 17 Jahre. Und am Sonntag, wenn Borussia um 15.30 Uhr beim Oberligisten SV Oberachern antreten wird, sollte keine peinliche Niederlage hinzukommen.

In über sechs Jahrzehnten Pokal-Geschichte hat es allerdings schon die eine oder andere Erstrunden-Blamage für die Borussen gegeben. Dem gegenüber stehen natürlich auch viele hohe Siege und torreiche Spiele. Die erste Pokalrunde liefert eben ganz besondere Geschichten zu Beginn einer Saison. Genau diese Geschichten sind Gegenstand unseres neuen Quiz-Angebots.

Wir haben 14 Fragen zu Borussias Erstrunden-Historie im DFB-Pokal zusammengestellt. Zu jeder Frage gibt es wieder drei Antwortmöglichkeiten. Testen Sie Ihr Wissen und probieren Sie es aus – vielleicht kann das Quiz ja auch ein wenig zur Einstimmung auf Gladbachs erstes Pflichtspiel unter dem neuen Cheftrainer Daniel Farke dienen. Sollte Ihnen das Quiz hier nicht richtig angezeigt werden, klicken Sie auf diesen Link.

Wann absolvierte Borussia erstmals einen Erstrundenspiel im DFB-Pokal? Wie oft war in der ersten Runde schon Schluss? Und wie hieß der klassentiefste Verein, auf den die Gladbacher bislang getroffen sind? All diese Fragen werden Ihnen begegnen. Zudem beschäftigen wir uns mit besonderen Leistungen einiger Borussen, in der ersten Runde geht es da meistens um das Toreschießen. Und die höchsten Ergebnisse der Gladbacher Pokalgeschichte werden natürlich auch eine Rolle spielen.

Ob auch die Partie gegen den SV Oberachern Stoff liefert für künftige Quizfragen zum DFB-Pokal, wird sich am Sonntagnachmittag zeigen. Die Mannschaft von Trainer Farke wird darauf bedacht sein, nur positive Schlagzeilen zu schreiben. In den vergangenen Jahren haben diese in den Erstrunden-Begegnungen auch klar überwogen. Auf eine Blamage wie zuletzt 2013 in Darmstadt können die Borussen gut verzichten.

(togr)