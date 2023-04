20-jähriger US-Amerikaner Borussia sendet mit Vertragsverlängerung für Scally auch ein Signal aus

„Joe hat bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen. In seinem Alter und in dieser Geschwindigkeit den Weg vom hoffnungsvollen Talent in der U23 bis zum Stammspieler in der Bundesliga und sogar zum WM-Fahrer zu gehen, ist beispielhaft für den Werdegang, den wir bei externen Top-Talenten anstreben“, wird Sportdirektor Roland Virkus in der Mitteilung des Klubs zitiert. „Der neue, um ein Jahr verlängerte Vertrag würdigt diese Entwicklung, die wir gerne weiterhin mit ihm vorantreiben werden“, fügte Virkus hinzu.