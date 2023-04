Wenn 16 Pässe als „Kontertor“ gelten Borussias Ballbesitz hat nicht nur ein Gesicht

Die „Sportschau“ steigt erst mit dem langen Ball von Nico Elvedi auf Marcus Thuram ein, das „Sportstudio“ nur unwesentlich früher mit dem Zuspiel von Jonas Omlin auf Elvedi nach links, genauso Borussia Mönchengladbachs hauseigenes Videoportal „Fohlen.tv“. Wer das Tor zum 1:0 bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Sonntag nicht in der Live-Übertragung, sondern nur in der Zusammenfassung sah, der konnte zum selben Schluss wie der „Sportstudio“-Reporter gelangen. Einen „Konter wie zu allerbesten Zeiten“ feierte Oliver Schmidt.