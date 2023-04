Mehr Spielzeit für Borussia-Talente Farke äußert sich nach Virkus‘ Ankündigung zurückhaltend

Yvandro Borges Sanches, Oscar Fraulo und Semir Telalovic kommen in dieser Saison zusammen gerade mal auf 35 Minuten. Wird sich das in der Endphase der Saison ändern? Farke weckte am Mittwoch nach dem Training keine allzu große Hoffnung. „Wir müssen eine Atmosphäre schaffen, in der Bundesligaspiele nicht verschenkt werden, nur weil man jung ist und gerade einen Vertrag hat“, sagte er. „Diese Leistungskultur müssen wir leben. Wir haben Jungs, die sich bemühen und näher und näher kommen“, sagte Farke weiter und stellte eine klare Bedingung an seine Spieler: „Sie müssen eben besser sein als die Jungs, die gerade spielen.“