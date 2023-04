Borussias startet in die Woche Plea und Elvedi fehlen, Borges Sanches zurück

Mönchengladbach · Schneller als erwartet hat Yvandro Borges Sanches am Mittwoch wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Dies galt nicht für Alassane Plea und Nico Elvedi, die in Frankfurt noch zum Einsatz gekommen waren. Daniel Farke nannte die Gründe - und kommentierte eine „Modenschau“.

19.04.2023, 18:10 Uhr

32 Bilder Borussias Eigengewächse aus dem Fohlenstall 32 Bilder Foto: Dirk Päffgen