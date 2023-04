Mehr als zehn Wechselkandidaten Borussias Umbruch hat diesmal wirklich Superlativ-Potenzial

Die Verantwortlichen bei Borussia Mönchengladbach werden selbstverständlich einen Teufel tun, eine Mindestzahl an Abgängen und Zugängen öffentlich in Aussicht zu stellen, geschweige denn eine geplante Investitionssumme auf dem Transfermarkt. Doch allein die vergangene Woche hat einige Fakten geschaffen, die ermöglichen, den Umfang des Umbruchs zur neuen Saison genauer zu skizzieren: In Marcus Thuram, Ramy Bensebaini und Lars Stindl gehen drei Spieler ablösefrei, die zum Stamm der Mannschaft von Trainer Daniel Farke gehören, im Winter hat der Klub bereits Yann Sommer ein halbes Jahr vor Vertragsende verkauft und durch Jonas Omlin ersetzt.