Gerüchtecheck Friedrich-Rückkehr zu Union Berlin erscheint realistischer als Verbleib in Gladbach

„Denkbar ist vieles und grundsätzlich schließen wir nichts aus. Wir haben natürlich unsere eigenen Ideen bezüglich der Kaderplanung für die kommende Saison“, wird Union-Manager Oliver Ruhnert, der Friedrich bereits einst in die Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 geholt hatte, in der „Bild“ zitiert. Der Klub, der sich womöglich erstmals in der Vereinsgeschichte für die Champions League qualifiziert, dürfte im Sommer Bedarf auf der Innenverteidiger-Position haben, da die Zukunft mehrerer aktueller Abwehrspieler noch ungewiss ist. Sieht also Friedrich beim Spiel gegen seinen Ex-Klub seine künftigen Teamkollegen?