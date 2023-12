„Gemischte Gefühle“ Was Virkus an Gladbachs 2:2 gegen Werder gefiel, was ihn ärgerte

„Es gibt viele Spiele, wo wir etwas haben liegen lassen. Es hat schon beim 4:4 in Augsburg begonnen, oder in Freiburg und Dortmund“, gab Virkus zu. In Frankfurt am Mittwoch soll aber möglichst noch etwas dazukommen. „Grundsätzlich gehen wir in jedes Spiel, um zu gewinnen“, sagte Virkus.