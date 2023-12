Spieltags-Barometer Borussias Punktestand nach 15 Spielen – was die Fans davon halten

Es überrascht sicherlich keinen Borussia-Freund, wenn man zugibt, dass es nicht überrascht, dass Rocco Reitz, der große Darling aller Borussen, gegen Werder mit großen Abstand der Mann des Tages war nach seinem Doppelpack. Somit war wie in Berlin ein Eigengewächs der beste Borusse in den Augen der Umfrage-Teilnehmer, in der Hauptstadt ging die Pole-Position an Moritz Nicolas. Die Nummer zwei war da Torvorbereiter Franck Honorat, auch dieses Mal ging der zweite Platz an den, der Reitz zweimal assistierte: Robin Hack.