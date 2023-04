Auflagen für ausgewählte Vereine DFL erteilt allen Klubs zunächst die Lizenz

Andere Vereine bekamen die Lizenz unter Auflagen, erklärte die DFL, die keine Namen der betroffenen Klubs nannte. In diesem Fall wird festgelegt, welche Vorgaben nach erteilter Lizenz während der Spielzeit 2023/2024 eingehalten werden müssen. In der ersten Instanz werden finanzielle, sportliche, rechtliche und personell-administrative Kriterien überprüft, ebenso weitere in Bezug auf Stadien sowie erstmals auch auf Nachhaltigkeit und die Virtual Bundesliga.