Borussia bestätigt Ablösesumme Beyer kann Rekord aufstellen – noch gilt Transfer-Verbot

Dass Burnley von dieser Option Gebrauch machen wird, ist sehr wahrscheinlich. Beyer ist in dieser Saison Stammspieler und hat mit dafür gesorgt, dass Burnley vor knapp zwei Wochen sechs Spieltage vor dem Saisonende den Aufstieg in die Premier League perfekt gemacht hat. Der Innenverteidiger war im vergangenen September am letzten Tag der Transferperiode auf Leihbasis von Gladbach nach Burnley gewechselt und hat unter Trainer Vincent Kompany in den darauffolgenden Monaten überzeugt.