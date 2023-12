Handball-Regionalligist kann es noch Borussia beendet drei Monate ohne Sieg

Konzentration, Kompaktheit, Geduld und Effektivität hatte er vor dem Anpfiff von seinen Mannen gefordert, was sie auch zunächst glänzend umsetzten. Eine schnelle 3:0-Führung belegte dies jedenfalls. Essen konnte jedoch schnell wieder ausgleichen, was die Borussia jedoch keinesfalls aus dem Konzept brachte und sie erhöhte auf 10:5. Allerdings lief es nicht so gut weiter, denn die Hausherren bestraften jeden auch noch so kleinen Fehler in der Folgezeit und kamen über Tempo zum Erfolg, drehten die Partie und gingen ihrerseits 14:13 in Front.