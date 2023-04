Borussia-Legenden erweitern Kreis Ehrenmitglieder Netzer und Wimmer – für Bonhof hat das Signalwirkung

50 Jahre ist es her, dass sich Günter Netzer, der „King vom Bökelberg“, mit einem skurrilen Stück deutscher Fußballgeschichte von Borussia Mönchengladbach verabschiedete. Beim Pokalfinale 1973, in dem sich Gladbach und der Erzrivale 1. FC Köln trafen, ließ Trainer Hennes Weisweiler seinen größten Star draußen, bis sich dieser in der Verlängerung selbst einwechselte und das 2:1-Siegtor schoss. Es war sein „Abschiedsgeschenk“, so Netzer, an Borussia, er ging nach diesen Spiel zu Real Madrid.