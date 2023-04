Verpasste Play-offs und Resthoffnung Borussia-Leihgaben Reitz und Nicolas im Endspurt mit ihren Klubs

Der seit Januar an St. Truiden verliehene Reitz hat in den vergangenen Monaten elf Pflichtspiele bestritten, in acht Partien stand der Mittelfeldspieler in der Startelf. Beim 5:0-Erfolg gegen KV Oostende vor zwei Wochen erzielte er seinen bisher einzigen Saisontreffer, zwischenzeitlich wurde er durch eine Verletzung am Fuß etwas zurückgeworfen. Reitz‘ Vorhaben, in der zweiten Saisonhälfte Spielpraxis auf einem höheren Niveau zu sammeln, ist unter dem Strich aufgegangen – bei Borussia wäre er nicht über Einsätze in der U23 hinausgekommen.