Borussias Rückkehrer Was Itakura und Lainer nach Leverkusen eint – und was sie unterscheidet

Derweil wird sich Nico Elvedi, der beim 0:2 im direkten Duell mit Torschütze Amine Adli ganz schlecht aussah, in den kommenden Wochen bewähren müssen, um gegenüber Marvin Friedrich weiterhin die Nase vorn zu haben. Am Mittwoch beim FC Augsburg (20.30 Uhr/Sky) dürfte sich aber an der Besetzung der Innenverteidigung nichts ändern im Vergleich zum Leverkusen-Spiel. So ist wohl der Konkurrenzkampf auf der Rechtsverteidiger-Position derzeit am spannendsten.