Borussias Trainer zu den Gegentoren Farke sah bei Leverkusens Kontern vor allem ein Versäumnis

„Oftmals kannst du in solchen Spielen dann richtig böse aussehen. Ich finde, wir haben dann einen guten Weg gefunden, uns Stück für Stück zurückzukämpfen. Ich finde schon, dass wir in einem ein bisschen verrückten Spiel am Ende vielleicht auch den Punkt verdient gehabt hätten, aber so ist es nicht mehr gekommen“, sagte Farke, der auch schon kurz den Blick nach vorne richtete: „Jetzt gilt es, schnell zu regenerieren und am Mittwoch wieder bereit zu sein.“ Dann spielt Borussia um 20.30 Uhr beim FC Augsburg und wird versuchen, nach dem verpatzten Re-Start schnell in die Erfolgsspur zu finden.