SC Paderborn im Gegnercheck Im Pokal dreht der SCP auf

Die Mannschaft Uwe Hünemeier hat seine aktive Karriere beendet und ist seit dieser Saison als Co-Trainer bei den Ostwestfalen tätig. Im Sommer musste der Klub zudem die Abgänge einiger weiterer Leistungsträger kompensieren. Gegen Leverkusen wird erneut Pelle Boevink im Tor der Paderborner stehen. Der Niederländer hatte im Ligaspiel am Sonntag den in den Wochen zuvor fehlerbehafteten Stammkeeper und eigentlichen Kapitän Jannik Huth erfolgreich vertreten und bekommt erneut eine Chance. Laurin Curda hat sich bei der Partie in Hannover eine Verstauchung zugezogen und fällt aus. Nicht mehr zum Team gehört seit Kurzem der ehemalige Nationalstürmer Max Kruse. Nicht zuletzt aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme haben er und der Klub sich auf Vertragsauflösung geeinigt. Für den gebürtigen Leverkusener Kai Klefisch wird die Partie in der BayArena indes eine besondere.