Nach Gelbsperre für Borussias Lars Stindl Farke darf sich bei seiner Stürmersuche Hoffnung auf einen Rückkehrer machen

Und der Einsatz des bislang besten Torjägers der Borussia ist nicht sicher. Denn Marcus Thuram, der gegen Leverkusen erstmals in der laufenden Saison in einem Pflichtspiel fehlte, laborierte zuletzt an einer Knieentzündung. Mit „Fifty-fifty“ bezifferte Farke nach dem Leverkusen-Spiel die Chance, dass Thuram noch rechtzeitig fit werden könnte für die Partie in Augsburg, am Tag darauf gab er sich jedoch vorsichtig optimistisch. Und das aus gutem Grund: „Marcus hat heute mit der Mannschaft trainieren können. Das sah gut aus und war ein wichtiger Schritt für ihn. Er hat ohne Einschränkungen trainieren können, wenn der Körper in den nächsten 24 Stunden keine negative Reaktion sendet, sollte er zur Verfügung stehen“, sagte Farke am Montag. Eine Rückkehr des Franzosen würde das Sturmproblem der Gladbacher ohne Frage deutlich lindern.