Borussias Rezept gegen Leverkusen Bayers Speed-Vorteil muss nicht automatisch zum Gladbacher Nachteil werden

Tony Jantschke war um seinen Job nicht zu beneiden. Vor einem Jahr bei der 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen verteidigte Borussias Routinier von Beginn als linker Part einer Gladbacher Dreierkette. Doch all seine Erfahrung konnte nicht dabei helfen, die pfeilschnellen Außenbahnspieler Bayers in Schach zu halten. Und nicht nur auf Jantschkes Position war es ein ungleiches Duell: Leverkusen hatte in Sachen Speed einfach mehr zu bieten.