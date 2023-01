Notencheck zum Leverkusen-Spiel Borussia-Fans honorieren Omlins Leistung bei seinem Debüt

Wen haben die Leser schlechter gesehen? Zwei Spieler kamen dagegen bei den Lesern etwas schlechter weg als in der Einzelkritik der Redaktion. So hatte Nathan Ngoumou in der Rolle als zentrale Sturmspitze bei uns eine 4- erhalten, die Fans gaben für seine Leistung eine 4,67, was genau einer 5+ entspricht. Bleibt noch Einwechselspieler Hannes Wolf, der zumindest einen Assist beisteuerte. Die Leser gaben dem offensiven Mittelfeldspieler eine 3,71, nachdem es bei uns eine glatte 3 für ihn gegeben hatte.