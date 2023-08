Doppelpack von Victor Boniface Bayer lässt Gladbach im Borussia-Park keine Chance

Am Vormittag der Partie in Gladbach hatte der Werksklub die Leihe von Stürmer Sardar Azmoun zur AS Rom offiziell gemacht. „Es war Sardars Wunsch, in einem anderen Umfeld neu durchzustarten“, sagte Simon Rolfes. In der italienischen Serie A könne Azmoun „auf absolutem Topniveau“ seine Klasse unter beweisen, betonte Bayers Sportgeschäftsführer. Noch nicht offiziell, dafür aber kurz bevor steht indes die Verpflichtung von Nathan Tella. Für den Offensivspieler des englischen Zweitligisten soll der Werksklub eine Ablöse von knapp unter 20 Millionen Euro zahlen.