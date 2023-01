Borussias neuer Torwart Das sagt Jonas Omlin zu seiner Debüt-Niederlage

So aber war er kein Held, sondern ein Torhüter, über den Farke sagte: „Es war ein schwieriges Spiel für den Jungen. Die ersten drei Torschüsse waren drin.“ Mitchel Bakker, Amine Adli und Nadiem Amiri waren die ersten drei Spieler, die Omlin in der Bundesliga überwanden. Zu machen war nichts für den langen Schweizer. „Es ist sehr ärgerlich, aber es ist kein Wunschkonzert. Ich habe gleich die Bundesliga von der brutalen Seite kennengelernt. Ich habe mir das erste Spiel im Borussia-Park etwas anders vorgestellt. Aber da kann man nichts machen. Wir müssen es gut analysieren und ein bisschen mehr sprechen untereinander, damit wir am Mittwoch in Augsburg besser vorbereitet sind“, sagte Omlin.