17 Pflichtspiele ohne Unentschieden So wurde Borussia gegen Leverkusen zum Hopp-oder-Top-Duell

So startete die Serie im Mai 2015 mit einem 3:0-Erfolg Borussias auf eigenem Platz, mit dem Gladbach den direkten Konkurrenten um die Champions-League-Qualifikation vorentscheidend distanzierte. Es war zugleich das Ende einer historisch schlechten Serie von 21 Heimspielen in Folge ohne Sieg gegen einen Klub. Ein Jahr darauf feierte Borussia am 33. Spieltag ein wichtiges 2:1 gegen Bayer, um die Play-offs zur Champions League zu erreichen. Und das 3:2 in Leverkusen nach 0:2-Rückstand war mitentscheidend dafür, dass Borussia in der Rückrunde der Spielzeit 2016/17 nicht in ärgere Abstiegssorgen geriet.