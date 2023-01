Erinnerungen an Thuram und Ginter Borussias Transferkandidaten und das schlechte Omen Leverkusen

Gladbach präsentierte wenige Tage vor dem Leverkusen-Spiel in Marvin Friedrich bereits seinen Ginter-Nachfolger – und der durfte gegen Bayer auch gleich von Beginn an auflaufen, während der Nationalspieler auf die Bank musste. Aus sportlicher Sicht war Ginters Degradierung damals nicht erklärbar, Trainer Adi Hütter lieferte auch keine plausible Begründung. Es schien, als wolle der Klub Ginter zu einem Winterwechsel bewegen – was jedoch nicht gelang. Borussia verlor 1:2 gegen Leverkusen, Ginter kehrte sogleich in die Startformation zurück und blieb bis kurz vor dem Ende der Saison fester Bestandteil der Stammelf.