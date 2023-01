„Sind in Gesprächen“ Reitz spielt in Belgien – Weiteren Borussia-Profis könnte eine Leihe helfen

26-mal (zwei Tore, eine Vorlage) lief er bislang für die Belgier auf, mit dem Leihmodell hat Reitz also durchaus gute Erfahrungen gemacht, wenngleich ihm seine erste Leihe in St. Truiden nicht den gewünschten Schub für den Konkurrenzkampf bei Borussia gegeben hat. Lediglich beim 1:5 bei Werder Bremen kam Reitz in dieser Saison unter Farke in der Bundesliga zu einem Kurzeinsatz.