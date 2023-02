Gladbachs Doppelsechs Warum Ko Itakura nicht Farkes Weigl-Vertreter in Berlin werden wird

Bei ihm sollten die Spieler möglichst auf ihrer Grundposition zum Einsatz kommen, zudem habe das Team zuletzt in drei Spielen nur zwei Gegentore kassiert. „Da ist es nicht angesagt, ohne Not deine Defensiv-Zentrale zu verändern“, sagte Farke, der einen Itakura-Wechsel auf vor die Abwehr zumindest für die Startformation ausschloss. Ansonsten ließ er Gegner Hertha aber noch im Unklaren, wie er Weigls Ausfall personell auffangen will. Und das soll sicherlich bis Sonntagnachmittag so bleiben.