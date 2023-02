Borussia-Barometer Fünf Fragen an die Gladbacher Fan-Seele

Dieser oft thematisierte Fatalismus ist ein Thema in unserem Borussia-Barometer: Wir stellen fünf Fragen an die Gladbacher Fan-Seele, am Samstag gibt es einen Tag vor dem Hertha-Spiel die Auswertung. Doch geht es dabei nicht nur ums blanke Ergebnis, sondern auch um eine wichtige Personalfrage. Denn klar ist seit der 34. Minute des Spiels gegen Schalke, dass Trainer Daniel Farke am Sonntag mindestens eine Startelfänderung vornehmen muss: Julian Weigl hat nämlich die fünfte Gelbe Karte gesehen.