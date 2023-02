Borussias Ex-Torwart Ter Stegen - Rekorde und Ambitionen

Nach 20 Spielen hat ter Stegen immer noch nur sieben Gegentore, das ist ebenfalls der Bestwert in Europas Top-Ligen. Bayern München liegt nach 19 Spielen bei 18 Gegentreffern in der Bundesliga. In Frankreich ist der RC Lens mit 16 Gegentoren in 22 Spielen die beste Mannschaft, in Italien der SSC Neapel mit 15 Gegentoren in 21 Spielen. In der englischen Premier League hat Newcastle United zwölf Tore in 21 Spielen bekommen.