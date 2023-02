„Kann sich bei uns weiterentwickeln“ Borussia verlängert den Vertrag mit Jan Olschowsky langfristig

Neben Olschowsky hat Borussia derzeit in Omlin (Vertrag bis 2027), Moritz Nicolas (2026, derzeit an Roda Kerkrade verliehen) und Jonas Kersken (2025, verliehen an den SV Meppen) drei weitere Torhüter über das Saisonende hinaus an sich gebunden. Der Vertrag der langjährigen Nummer zwei Tobias Sippel, der sich nun hinter Olschowsky anstellen muss, läuft am Saisonende aus.