Drei Optionen in Berlin Wer soll bei Gladbach für Weigl reinkommen?

Borussias Spiel gegen den FC Schalke 04 lief noch keine 35 Minuten, da wusste Trainer Daniel Farke bereits, dass er seine Startformation in der kommenden Partie bei Hertha BSC (Sonntag, 15.30 Uhr) würde umstellen müssen. Sein Sechser Julian Weigl hatte gerade seine fünfte Gelbe Karte gesehen und wird daher in Berlin erstmals seit seiner Ankunft aus Lissabon ersetzt werden müssen. In Gladbachs Kader drängen sich dafür vor allem drei Kandidaten auf, auch wenn keiner ein direkter Ersatz wäre. Unsere Reporter nennen ihren Favoriten. Was ihre Ansätze eint: Kramer ersetzt Weigl als Sechser. Wer warum in Berlin reinkommen sollte.