Borussias Start in die Trainingswoche Beim gesperrten Weigl geht Farke kein Risiko ein

Mag das Spiel am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 nicht nach Wunsch verlaufen sein, so gibt es für Trainer Daniel Farke in den vergangenen knapp zwei Wochen zumindest beim Personal keinerlei Grund zum Klagen. Zunächst wurden die angeschlagenen Christoph Kramer und Jonas Hofmann rechtzeitig für die Partie in Augsburg spielfit, dasselbe galt in der Woche darauf für Lars Stindl und Manu Koné. Und auch zu Beginn der Vorbereitung auf das Spiel bei Hertha BSC stand Farke am Mittwochnachmittag der komplette Profikader zur Verfügung – mit einer Ausnahme.