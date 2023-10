Quartett wird herangeführt Der Trainingsplatz bei Borussia füllt sich wieder

Der personelle Ablauf in einer Länderspielpause ist in der Regel ganz einfach und immer gleich: Die Nationalspieler reisen ab und kommen in der Woche vor dem nächsten Pflichtspiel einer nach dem anderen zurück. Borussias Trainer Gerardo Seoane konnte am Dienstag, fünf Tage vor dem Derby gegen den 1. FC Köln, ungewöhnlich früh einige Rückkehrer begrüßen. Für Luca Netz und Rocco Reitz war der Lehrgang mit der deutschen U21 mit dem Spiel in Bulgarien am Freitag zu Ende gegangen, weil die zweite Partie aufgrund des Terrorangriffs in Israel verschoben wurde. Auch Fabio Chiarodia war nach zwei Spielen mit der italienischen U19 wieder da.