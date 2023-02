Borussias Rechtsverteidiger Scally kann seinen Stammplatz über drei Wege sichern

Die Zeit des Reservisten-Daseins scheint für Joe Scally schon wieder vorbei zu sein. Im ersten Saisonteil unumstrittener Stammspieler, hatte der US-Amerikaner zum Wiederbeginn zunächst Routinier Stefan Lainer den Vortritt lassen müssen. Doch nach den Niederlagen gegen Leverkusen (2:3) und in Augsburg (0:1) kehrte der 20-Jährige zurück in die Anfangsformation – und untermauerte mit soliden Leistungen beim 4:1 in Hoffenheim und beim 0:0 gegen Schalke, dass er seinen Platz in der laufenden Saison nicht mehr hergeben will. Vor allem in drei Bereichen wird Scally seine Qualitäten zeigen müssen, um dauerhaft die Nase auf der Rechtsverteidiger-Position vorn zu haben und seinen Stammplatz zu sichern.