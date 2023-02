Nach Müsel und Reitz Auch Conor Noß hat den Durchbruch bei Borussia nicht geschafft

Conor Noß spielte am Samstag durch, 90 Minuten als Sechser. Und das Gladbacher Eigengewächs freute sich am Ende über einen Sieg in seiner Heimatstadt Düsseldorf, wo die ortsansässige Fortuna 3:1 besiegt wurde – von Borussias Regionalliga-Team. Dort ist Noß, der ein Hoffnungsträger war, als Eigengewächs vielleicht mal konstant das Bundesliga-Team zu verstärken, nun wieder einsortiert. Seit fast drei Wochen trainiert er, das bestätigte Borussias Cheftrainer Daniel Farke zuletzt, komplett bei der Mannschaft von Eugen Polanski mit. Dabei dürfte es auch bleiben.