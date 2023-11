Borussias Mittelfeldspieler Florian Neuhaus hat keine schöne Erinnerung an Freiburg

Die Erinnerungen von Neuhaus an Freiburg, an das 0:0 der Vorsaison, das für ihn nach einem Zusammenprall mit Daniel-Kofi Kyereh nach 34 Minuten abrupt endete, sind die an eine Szene, die ihn viel Zeit seiner Karriere kostete. Wegen einer „Teilruptur des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie“ fehlte er drei Monate, erst sechs Monate später war er wieder bereit für Startelf-Teilnahmen. Und: „Die WM steht vor der Tür, das wird zeitlich nicht ganz hinhauen“, sagte Neuhaus am 22. Oktober 2022.