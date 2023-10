Borussias Gegner Was Bochum und Mainz aus Gladbach-Sicht verbindet

Wie es geht mit einem ersten Heimsieg in einer Saison, das haben zwei Ex-Borussen vorgemacht. Marcus Thuram und Yann Sommer, einst Stürmer und Torwart am Niederrhein, haben in der Champions League die erste Heimpartie mit ihrem neuen Klub Inter Mailand im San Siro gespielt und gewonnen – durch ein Tor Thurams 1:0 gegen Benfica Lissabon, den Ex-Verein von Gladbachs aktuellem Kapitän Julian Weigl. Sommer hielt dabei stark. Ein Torwart, der die Null hält, ein Stürmer, der trifft, das ist ein Mix, der gut ist für Siege.