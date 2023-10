Gladbachs Personallage vor Mainz Fragezeichen bei Wöber – Kramer fällt wohl aus

So gibt es für das Mainz-Spiel vor allem in der Defensive noch einige Fragezeichen. Zumindest im vorderen Bereich dürfte Seoane im Vergleich zur Partie in Bochum jedoch wieder zwei andere Startelf-Optionen haben. Denn Manu Koné und Tomas Cvancara attestierte der Coach bislang eine gute Trainingswoche. Koné hatte nach seinem Comeback gegen Leipzig im Training kürzertreten müssen, während sich Cvancara in Bochum nach seiner Muskelquetschung zumindest schon mit einem Teileinsatz zurückmeldete.