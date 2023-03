Heimatbesuch für’s Comeback Weigls Verletzung ist für ihn und Borussia sehr bitter

In der Hinrunde feierte Weigl beim 0:1 gegen Mainz 05 ein Kurzzeit-Debüt, danach gegen Freiburg gehörte er erstmals zur Startelf. Nun begann in der Woche vor dem Mainz-Rückspiel die Arbeit am Comeback. Der Kreis schließt sich anders, als Weigl gedacht hatte. Statt mit Borussia in Mainz zu spielen, postete er Bilder aus München, wo er in der Nähe seiner Heimat offenbar Teile seiner Reha absolviert. Auch bei seinem Jugendklub 1860 München schaute er vorbei.