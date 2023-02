„Ihr werdet es mir nicht glauben“ Lainer verliert den Spaß am Borussia-Fußball nicht

Eine Antwort, warum die Leistung in Mainz nach dem Erfolg in der Vorwoche wieder so deutlich abfiel, hat auch er nicht. „Das ist auch das, was uns beschäftigt, wieso wir das nicht hinbekommen. Ich würde uns nicht absprechen, dass wir nicht wollten. Wir waren motiviert, endlich mal nach einem Bayern-Sieg nachzulegen und zwei Siege in Folge feiern zu können. Auf dem Platz war es dann nicht so einfach“, sagte Lainer.