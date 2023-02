Alles andere als stabil So verpasst Borussia ihre elementaren Saisonziele

Ende Juni 2022, wenige Tage vor dem ersten Training unter Daniel Farke, ein Interviewtermin mit Roland Virkus: Borussias Sportdirektor hat nach seinem Antritt vor allem reagieren müssen, seine erste Verpflichtung war gleich ein neuer Cheftrainer. Nun kann er erstmals gestalten und den Blick nach vorne richten. Am Ende des Gesprächs geht es um das konkrete Saisonziel nach 45 Punkten, Platz zehn und durchgehenden Turbulenzen im Vorjahr. „Ich möchte, dass der Klub wieder in ruhige Fahrwasser kommt. Die Einstelligkeit muss das Ziel sein“, sagt Virkus damals. „Ich weiß, dass das nicht sexy ist, aber wir wollen eine Saison spielen, ohne dass drumherum so viel passiert.“