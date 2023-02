Ungewollte Rotation Borussias seltsame Torwart-Saison setzt sich fort

Über Sommers zwischenzeitlichen Paradenrekord mit 19 abgewehrten Bällen beim 1:1 in München wird noch in einigen Jahren gesprochen werden. In den zehn Ligaspielen für Gladbach kassierte Sommer 3,7 Gegentore weniger als es aufgrund der Qualität der gegnerischen Chancen zu erwarten gewesen wäre - das ist Ligaspitze. Nur Sommers Bayern-Vorgänger und künftiger Konkurrent Manuel Neuer kommt auf den gleichen Wert. Omlin hingegen ist dort wie zahlreiche andere Bundesliga-Torhüter im Minusbereich unterwegs (-2,3), was nicht zwingend für eine schlechte Torwartleistung spricht, sondern in Bezug auf Borussia ausdrückt, dass beispielsweise zuletzt Hertha, Bayern und Mainz effektiv in der Chancenverwertung waren.